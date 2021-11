Coronavirus, sale incidenza ed Rt: a Bologna numeri da zona gialla

Un indice Rt stabilmente sopra uno da giorni (ogni contagiato ne contagia in media almeno un altro) e una incidenza di oltre 127 casi su 100.000 abitanti (ben oltre i 50 soglia della zona bianca) i numeri della pandemia a Bologna sarebbero già da zona gialla, almeno secondo i vecchi criteri.

E' il quadro che emerge dai dati aggiornati in possesso dell'Ausl di Bologna e presentati oggi alle commissioni Sanità e Scuola del Comune.

Alla settimana scorsa il tasso di incidenza dei casi positivi in area metropolitana (Imola esclusa) è di 127,3 su 100.000 abitanti. La città di Bologna è 118,9 su 100.000 e il tasso "è in crescita- segnala il direttore generale dell'Ausl- secondo le vecchie regole saremmo in zona bianca fino a 50 casi".

Ad oggi, continua Bordon, "abbiamo circa 200 contagi al giorno in media. Il virus viaggia in maniera diversa rispetto a prima e c'è forte correlazione con il numero di persone vaccinate e non vaccinate".

Fino alla settimana scorsa, aggiunge Paola Perrone del dipartimento di sanità pubblica dell'Ausl di Bologna, si contavano 1.991 casi attivi di cui il 90,4% in isolamento, l'8,6% ricoverati e l'1% in terapia intensiva. La settimana scorsa si sono contati 11 morti, per un totale di 3.125 vittime a Bologna da inizio pandemia.

Nelle prime settimane di novembre, continua Perrone, si è registrato un incremento dei casi del 72,5%: l'incidenza a inizio mese era 75 casi su 100.000 abitanti, oggi è appunto 127. "La curva mostra da settimane una tendenza importante all'aumento -segnala la dirigente Ausl- anche il numero dei tamponi è in aumento e l'indice Rt è sopra l'1 da giorni". Secondo l'azienda sanitaria, la causa di questo aumento dei contagi è un generale abbassamento della guardia. (Dire)