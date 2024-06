Bolognese 81enne si sente male e muore in mare a Rimini

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Dopo pranzo è andato a fare una nuotata in mare, ma si è sentito male ed è morto. È accaduto questo pomeriggio, intorno alle 14.30, al Bagno Libeccio di San Giuliano di Rimini. La vittima, un pensionato 81enne di Bologna, era in vacanza con la moglie.

Dopo aver mangiato con lei, l'81enne ha deciso di andare in acqua e si è allontanato appena un centinaio di metri dalla riva, poi si è sentito male ed è scomparso sott'acqua.

Nonostante l'intervento immediato dei bagnini, che lo hanno ripescato e portato a riva, per l'81enne non c'è stato nulla da fare: era già in arresto cardiaco e tutti i tentativi di rianimarlo sono stati vani. In medico del 118 non ha potuto fare altro che dichiarare il decesso dell'81enne. Del caso è stata avvisata l'autorità giudiziaria, sul posto anche la Capitaneria di Porto per gli accertamenti.