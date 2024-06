Militante di FdI aggredito all'Autogrill ad Arezzo, indossava una maglietta del Fuan

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Brutta avventura per Federico Piazza, militante 23enne di Fratelli d’Italia di Zola Predosa. Al rientro dal comizio di Giorgia Meloni a Roma, per la conclusione della campagna per le elezioni europee, il pullman con a bordo alcuni esponenti di FdI si è fermato nella stazione di servizio di Montepulciano est. Piazza, che indossava una maglietta con la scritta Fuan, è stato aggredito nella toilette da 5 persone, tre adulti e due giovani, che indossavano una t-shirt con il logo Osa, acronimo di Opposizione Studentesca d’Alternativa.

Il 23enne residente a Zola Predosa è stato salvato dall’intervento di Domenico Nobile, consigliere al quartiere Borgo-Reno per Fratelli d’Italia e coordinatore dello stesso partito per l’area Reno-Lavino-Samoggia.

La polizia stradale di Arezzo è intervenuta

Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Arezzo, che si è recata sul posto e una volta ricevuta la denuncia si è subito adoperata per rintracciare e fermare i cinque presunti aggressori. Piazza ha ripreso il viaggio sul pullman e una volta raggiunta Bologna si è recato all’ospedale Maggiore per gli accertamenti del caso.

In serata su Facebook il militante ha fatto sapere che ha intenzione di continuare il suo “impegno politico e sociale per Zola Predosa. L'odio di un individuo – ha aggiunto - non spegnerà i miei sogni e la fiamma che arde dentro di me”.