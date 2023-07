22enne bolognese arrestato a Modena: aveva in auto un chilo di cocaina

La Polizia ha arrestato un 22enne italiano per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il ragazzo, residente a Bologna, lo scorso giovedì 27 luglio viaggiava in auto sull’autostrada A1 quando, tra i caselli di Modena Nord e Modena Sud è stato fermato dagli ufficiali di polizia per un controllo. Sotto il sedile del guidatore, le forze dell’ordine hanno rinvenuto quattro panetti di cocaina, per un totale di un chilo di sostanza. D’intesa con la Squadra Mobile di Bologna, gli agenti hanno poi perquisito l’abitazione del 22enne, nel bolognese, rinvenendo 40 grammi di hashish, 2.400€ in contanti e un bilancino di precisione. Il ragazzo è stato tratto in arresto in flagranza di reato.