Incidente in mountain-bike per un bolognese 58enne: soccorso a Cortina d'Ampezzo

Ieri, 25 settembre 2020, alle 13.00 circa a Cortina D'ampezzo, militari del soccorso alpino sono intervenuti in località "Crepe de Cianderou", presso il gruppo montuoso delle "Tofane" dove, m.m classe '62 residente nella provincia di Bologna ha avuto un incidente in mountain bike.

Impegnato a percorrere un sentiero Silvo Pastorale con la propria mountain bike, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della bicicletta scivolando da un sentiero, procurandosi traumi multipli. Sul posto e intervenuto anche personale S.a.g.f. Cortina d'Ampezzo, cnsas e s.u.e.m. 118 di Pieve di Cadore (bl), che ha trasportato il ferito presso ospecives di belluno, dove rimane ricoverato per politrauma. Non in pericolo di vita.