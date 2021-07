Escursionista soccorso in Trentino e trasportato in elicottero: è un 39enne di Budrio

Un escursionista bolognese è stato soccorso dal Soccorso Alpino e Speleologico Trentino nella giornata di ieri, giovedì 29 luglio. Si tratta di un 39enne di Budrio, che ha avuto un problema a un braccio mentre si trovava nei pressi di cima Busazza, verso passo dei Segni (gruppo della Presanella), a una quota di circa 3.000 metri.

L'uomo è stato raggiunto dall'elicottero, che ha verricellato sul posto il Tecnico di Elisoccorso. In accordo con il medico, è stato stabilizzato e recuperato a bordo dell'elicottero, insieme ai compagni di escursione, per essere trasferito all'ospedale di Tione. Non è stato necessario l'intervento degli operatori della Stazione di Vermiglio, pronti in piazzola per dare eventuale supporto all'equipaggio.