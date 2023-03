Paga la pizza con cento euro falsi: operaio nei guai

Non è chiaro se lui stesso sia stato o meno vittima di un raggiro, fatto sta che per ora è stato denunciato proprio per il reato di spendita di banconote false. E' quanto capitato a un operaio edile di 29 anni, cittadino italiano residente a Modena ma di stanza a Bologna.

Il tutto è emerso a partire da una semplice pizza da asporto, che il 29enne all'ora di pranzo e in pausa dal suo cantiere in Bolognina ha ordinato da una pizzeria nei paraggi. L'uomo ha pagato il fattorino con una banconota da cento euro, un taglio insolito per pagamenti di quel tipo.

Rientrato al forno, il fattorino e il titolare hanno appurato come la banconota stessa presentasse dei segni di contraffazione. Deciso a ritornare in possesso del resto (circa 91 euro), il fattorino è tornato sul posto di lavoro dell'operaio, il quale però non ha voluto saperne di restituire le banconote cambie.

Gli animi si sono scaldati, e sul posto sono stati chiamati i carabinieri. Identificato e perquisito, al 29enne sono stati trovate addosso altre sei banconote da cento, oltre a una quantità residuale di marijuana. La perquisizione si è quindi estesa anche a casa del soggetto, con l'aiuto dell'Arma di Modena. Qui un'altra banconota falsa da venti è stata recuperata, oltre ad altre piccole quantità di stupefacente. Dopo i dovuti accertamenti, il giovane è stato denunciato e segnalato anche alla prefettura come consumatore di sostanze. Sono in corso approfondimenti per risalire all’origine del flusso di banconote contraffatte: in merito il 29enne non avrebbe detto nulla ai militari che lo hanno interrogato.