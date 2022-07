“Inibizione dell’attività sportiva” e gli atleti della Bolognina Boxe irrompono in Comune | VIDEO

Prima l’ordinanza da parte del Comune, poi l’ingresso in Consiglio durante i lavori: “Continueremo ad allenarci finché non trovate una soluzione”

Gli atleti e gli attivisti della Bolognina Boxe sono entrati in Consiglio Comunale dopo che stamattina hanno ricevuto l’ordinanza di “inibizione all’attività sportiva”. Il tutto per sei decibel in più rispetto a quanto permesso. Da oltre un anno la Bolognina Boxe si allena al piano terra di uno stabile nel quartiere Bolognina, creando però dei rumori ritenuti eccessivi dal resto degli abitanti del condominio. Tanto che dalle lamentele si è passati ai fatti: prima gli esposti da parte dei condomini, poi l’ordinanza di questa mattina, lunedì 18 luglio.

“Siamo sorpresi – dice Alessandro Danè, allenatore della Bolognina Boxe – dopo oltre un anno di trattative con il Comune non ce lo aspettavamo. La cosa che ci preoccupa è che non abbiamo uno spazio per allenarci e non possiamo dare una risposta agli oltre trecento iscritti che abbiamo. Da tempo esponiamo al Comune la nostra problematica e la risposta è stata un atto di chiusura. Noi vogliamo rimanere in Bolognina o a San Donato e il nostro non è un capriccio: il nostro lavoro sportivo e sociale è legato indissolubilmente al quartiere. La nostra attività viene equiparata ad attività ricreative come un ristorante o un bar – continua Danè – ma il nostro lavoro è differente”.

Dopo l’ingresso del primo pomeriggio in Consiglio, la Bolognina Boxe ha ottenuto due incontri con l’Assessora allo Sport Roberta Li Calzi che si terranno tra oggi e domani in Piazza Liber Paradisus.