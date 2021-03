Bolognina, festa di laurea sul terrazzo: arrivano i Carabinieri, 10 studenti multati

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile, dopo la segnalazione al 112, hanno multato 10 studenti che stavano festeggiando la laura di un amico sul terrazzo di un appartamento in Bolognina.

Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno identificato 521 persone, controllato 378 veicoli e 67 esercizi pubblici e sanzionato 31 persone, durante i controlli del territorio, con particolare riferimento ai servizi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.



A San Benedetto Val di Sambro, i Carabinieri della Stazione hanno sanzionato un 78enne italiano per non aver indossato correttamente la mascherina di protezione. L’uomo, incensurato, è stato anche denunciato per oltraggio a un pubblico ufficiale perché, ha offeso più volte un Carabiniere. E’ successo ieri mattina in un supermercato, quando il militare, informato della presenza di un cliente che stava facendo la spesa senza indossare la mascherina di protezione, si è avvicinato all’uomo per invitarlo a rispettare la normativa, ma lui ha iniziato a urlare frasi del tipo: “Avete rotto i c..... con questa mascherina di m....!”.

A Castenaso, i Carabinieri della Stazione hanno sanzionato 6 persone per aver violato la normativa che regola gli spostamenti. Tra queste, i militari hanno identificato quattro studenti, non conviventi, che stavano viaggiando a bordo dello stesso veicolo.

A Borgo Panigale, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno sanzionato 4 persone, in particolare, un 21enne per aver violato la normativa che regola gli spostamenti, una per aver violato la normativa che obbliga di indossare correttamente la mascherina di protezione e due per aver consumato del cibo davanti a un esercizio pubblico.

A Bazzano, i Carabinieri della Stazione hanno sanzionato un 34enne per aver violato la normativa che obbliga di indossare correttamente la mascherina di protezione.

A Marzabotto, i Carabinieri della Stazione hanno sanzionato un 53enne per aver violato la normativa che regola gli spostamenti.

Il 9 marzo, erano state sanziona 26 persone.