Bolognina, rubano scooter ma passa la volante: un arresto, complice in fuga

Un 20enne italiano è stato arrestato questa notte dalle volanti. Alle ore 02:30 circa, un equipaggio in servizio di controllo ha notato un uomo a bordo di uno scooter vicino a un aòtrp giovane che stava armeggiando su un altra moto, in via Delfino Insolera, nel quartiere Bolognina.

Gli agenti hanno anche visto che lo scooter posteggiato aveva la scocca anteriore rimossa, i fili di accensione collegati e risultava essere acceso.

I due, alla vista volante, sono fuggiti sempre in sella allo scooter nelle vie limitrofe, per poi abbandonarlo e continuare la fuga a piedi.

Uno dei due ha fatto perdere le sue tracce, mentre in via della Beverara i poliziotti sono riusciti a bloccare un italiano nato nel 2001, che risultava essere già gravato da un precedente per il reato di furto. E' stato arrestato per tentato furto aggravato in concorso con persona rimasta ignota.

(Foto archivio)