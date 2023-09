Bolognina, Lepore chiede 200 agenti di Polizia in più

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha fatto il punto sulla situazione della Bolognina dopo oltre un mese di interventi. Con lui anche la capo di gabinetto con delega al Progetto sicurezza integrata Matilde Madrid e l'assessore al welfare Luca Rizzo Nervo. "Abbiamo incontrato e ascoltato i residenti, siamo intervenuti nelle cantine e in alcuni spazi che erano stati occupati da persone che purtroppo fanno uso di sostanze stupefacenti e che le spacciano. Sono stati 36 gli interventi ad alto impatto e continueremo così anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Ma il punto è che questo non basta e i problemi non sono risolti".

Rinforzare il presidio

E le risorse che abbiamo non bastano di certo, Lepore chiarisce: "Servono almeno 200 agenti di Polizia di Stato in più perché quelli che ci sono non riescono da soli a coprire tutte le esigenze della città, così come ci hanno confermato anche i sindacati di categoria. E non possiamo permetterci un calo delle risorse in zona Universitaria o in zona stazione. Chiedo che anche Bologna, venga trattata come Milano e Firenze. Lo dirò al ministro Piantedosi, con il quale è già previsto un incontro in Regione".

Questione sanitaria

Ma c'è anche una seconda questione, quella sanitaria: "Sappiamo dalla task force che noi abbiamo emerge che alla Bolognina esiste una presenza importante di persone che fanno uso di sostanze stupefacenti e in particolare di crack. È chiaramente una cosa grave. Si tratta di una quarantina di persone che in parte vivono in strada e in parte frequentano la zona, sono sia italiani che stranieri e non è una presenza dovuta agli sbarchi ma deve essere affrontata e non lo si può fare solo con le forze dell'ordine. E allora proporrò al Prefetto di Bologna di creare una task force congiunta sui temi sanitari per poter agire sul tema dell'abuso di droga e alcol, per arrivare a liberare i nostri quartieri dallo spaccio. Non è tanto un problema di leggi, ma di risorse e alleanze per affrontare queste questioni".