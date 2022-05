Lepore in Bolognina: "Poliziotti di quartiere risposta immediata, scippi crimini odiosi"

Giro in Bolognina per il sindaco Matteo Lepore, che oggi ha toccato le piazze nei giorni scorsi al centro di alcune cronachedi microcriminalità, tra le quali episodi di scippi ai danni di anziani, temrinate in alcuni casi con il ferimaneot di questi ultimi.

La visita era in programma già nei giorni scorsi, ma il primo cittadino ha contratto il Covid, e ha dovuto così aspettare di rinegativizzarsi per andare a trovare le vittime stesse degli episodi riportati dalla cronaca locale.

"Sono voluto subito venire dopo la prima Giunta, che abbiamo svolto in Città metropolitana, intanto per segnalare la vicinanza dell'amministrazione alle persone che sono state vittime di reati odiosi", ha dichiarato Lepore alla stampa sotto la tettoia Nervi.

Il sindaco fa visita alle vittime degli scippi

Accompagnato dalla presidente del quartiere Navile e segretaria del Pd, Federica Mazzoni, Lepore ha fatto visita alla farmacista Gabriella Cieri (scippata pochi giorni fa) e a Deanna Feliciani, una delle due donne aggredite qualche giorno prima. In piazza dell'Unità, poi, il primo cittadino ha incontrato i poliziotti di quartiere appena messi in campo della Questura e gli agenti della Polizia locale. Infine, un tour tra i commercianti del mercato Albani. Durante il giro, tra l'altro, a Lepore è anche capitato di assistere ad un intervento di alcuni agenti di Polizia all'inseguimento di una persona.

Ai cittadini della zona "abbiamo assicurato che l'amministrazione tiene al territorio della Bolognina, stiamo facendo diversi interventi- afferma il sindaco- e da oggi anche i poliziotti di quartiere sono presenti in servizio. Voglio ringraziare il questore Isabella Fusiello perchè questa è una scelta molto importante, da anni si attendevano i poliziotti di quartiere".

Nel frattempo, "la Polizia sta incontrando i commercianti e giorno seguendo per giorno le tracce delle persone che pensiamo siano state colpevoli di alcuni reati", segnala Lepore. "Dopo questi due anni in cui in alcune zone i vuoti si sono riempiti anche di malintenzionati- continua il sindaco- è molto importante riconquistare il territorio".

Il lavoro integrato con le Forze dell'ordine e la Polizia locale "serve innanzitutto a questo, a presidiare il territorio, raccogliere le segnalazioni dei cittadini, far sapere loro e alle persone che vogliono commettere dei crimini che le forze dell'ordine sono presenti. Gli arresti- afferma Lepore- sono quotidiani, i risultati di questa presenza sul territorio si stanno facendo sentire, ci sono anche diverse espulsioni che la Questura sta portando avanti rispetto a persone irregolari che si sono macchiate di alcuni reati".

Quindi, sottolinea Lepore, "c'è una risposta immediata, lo dicevo anche ad una persona che è stata scippata e lei stessa l'ha riconosciuto: leggiamo sulle cronache dei giornali di episodi gravi che avvengono e di fianco c'è già la notizia dell'arresto o dell'indagine in corso che si sta per chiudere": dunque "la mia presenza qui serve anche a dire che non abbassiamo la guardia contro la criminalità".

Tappa alla tettoia Nervi

Contemporaneamente, "dobbiamo rianimare gli spazi- afferma il sindaco- quindi in Bolognina partirà un'estate molto importante, c'è un progetto speciale sulla tettoia Nervi, che intitoleremo a Lucio Dalla: una nuova piazza di oltre 5.000 metri quadrati che sarà il nuovo centro della città, qui svolgeremo numerose iniziative, ci sarà un mercato all'aperto con i contadini della zona, sarà un luogo per la comunità in cui si potrà fare sport, cultura. Riaprire questi spazi era fondamentale, dopo circa 15 anni".

Infine, "è molto importante portare avanti i cantieri Acer. Stiamo andando veloci, vorremmo andare ancora più veloci- conclude Lepore- ma la congiuntura non è delle migliori: abbiamo diverse ditte in difficoltà per l'aumento dei prezzi e dei costi delle materie prime, ma Acer sa che i cantieri dell'edilizia pubblica in Bolognina sono prioritari". (Pam/ Dire)