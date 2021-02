70 nuovi agenti in città, Aitini: "Si pensa a presidio fisso in via Matteotti"

"Sappiamo che in alcuni punti c'è un incremento di violenza, in quei luoghi bisogna agire in modo chiaro e strutturato"

In arrivo 70 nuovi agenti della Polizia e "un numero significativo" di questi sarà assegnato al nucleo del quartiere Navile. "Sicuramente con più agenti potremo intervenire meglio sulla zona", ha detto l'assessore alla Sicurezza, Alberto Aitini, durante la commissione comunale di oggi pomeriggio.

"Io sono favorevole a creare una specie di presidio fisso o semi fisso nella zona di via Matteotti, perchè penso che possa servire per dare un segnale concreto. Via Matteotti è obiettivamente una zona con delle criticità maggiori rispetto ad altre vie. I controlli devono essere vasti e mirati e nessuna segnalazione da parte dei cittadini deve essere trascurata".

Aitini comprende "il malessere e l'esasperazione dei cittadini" poichè "hanno l'impressione che le problematiche non vengano risolte. Sappiamo- ammette- che abbiamo dato risposte in parte. Dall'altra parte chiedo ai cittadini di non perdere la speranza". Per il presidente del quartiere Navile, Daniele Ara, "il Prefetto e il Questore sulla Bolognina devono fare un salto in qualità" in merito alla gestione della sicurezza nella zona e "quando un cittadino fa (una segnalazione, ndr) al 112 o al 113 non deve essere preso sotto gamba".

Sempre nella commissione di oggi pomeriggio, Ara ritorna anche sui recenti fatti di cronaca che hanno coinvolto due poliziotti, aggrediti in piazza dell'Unità da tre ragazzi di origine tunisina.

E' un episodio che "va condannato e tutti abbiamo dato la nostra solidarietà. Però siccome sappiamo che in alcuni punti c'è un incremento di violenza, in quei luoghi bisogna agire in modo chiaro e strutturato. Mi hanno scritto (lamentando insicurezza, ndr) famiglie di tunisini e magrebini ed è importante questo. Perchè in Bolognina stiamo facendo un lavoro sociale enorme, con le scuole ad esempio". (dire)