Pattuglie in Bolognina, Pilastro e centro, il prefetto: "C'è un ritorno di cittadini, continueremo" | VIDEO

In tema di sicurezza in città il "modello PIantedosi": controlli interforze con effetto "sorpresa". Il punto del Prefetto Visconti

Bolognina, Pilastro, centro storico e zona stazione nel mirino dei controlli straordinari interforze, come da indicazioni del ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, ovvero "l'effetto sorpresa", controlli pianificati e continuativi, ma senza date prefissate.

"Un servizio continuativo zone della città, dove si registra una preoccupazione - ha sottolineato il prefetto Attilio Visconti che ha fatto il punto con i cronisti questa mattina - Lo scopo è di far crescere il senso di sicurezza dei cittadini e demotivare la delinquenza alla frequentazione di quelle aree. Si tratta di servizi carichi di significato sia dal punto di vista degli arresti che della chiusura di attività commerciali per diversi motivi di legalità come abbiamo registrato un ritorno di cittadini a una più frequentazione maggiore.

I controlli proseguiranno anche nella stagione estiva, con attenzione anche ai parchi "e verso tutte quelle aree dove si registra maggior assembramento di giovani o di persone", assicura il Prefetto.

All'incontro hanno partecipato anche il Questore Isabella Fusiello, il Colonello Rodolfo Santovito, comandante provinciale dei Carabinieri, il generale Carlo Levanti e il Commissario della Polizia Locale Luisa Cesarini.

