Bolognina, poliziotto trovato morto in casa: la madre grave in ospedale

Era già morto, quando i colleghi poliziotti sono intervenuti questo pomeriggio nell'appartamento in Bolognina. Amaro epilogo per un agente di polizia 45enne, trovato morto in casa e con accanto la madre 61enne in stato di incoscienza in zona Navile, teatro forse di un tentativo di omicidio suicidio. A segnalare che qualcosa non stesse andando bene è stata una vicina, che conosceva bene entrambi.

I contorni dell'accaduto sono ancora al vaglio della Squadra mobile di Bologna, che insieme alla polizia scientifica ha passato tutta la giornata a refertare e cristallizzare la scena. Notiziato anche il pm di turno Bruno Fedeli, per il momento è esclusa l'ipotesi di morte violenta per mano di terzi, dato che non sono stati trovati segni particolari sui corpi.

Dai rilievi sin qui effettuati lo scenario che potrebbe essersi concretizzato è quello di un gesto volontario dell'uomo, che avrebbe ingerito dei farmaci. Ancora al vaglio la situazione della 61enne: non è escluso che possa essere stata anch'essa vittima di un tentativo di omicidio da parte del figlio, sempre per via medicinale. La donna è stata ricoverata in gravi condizioni in Rianimazione, con prognosi riservata, al Maggiore di Bologna.