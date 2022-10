Bolognina: due scippi ad anziane in poche ore, 75enne finisce al Maggiore

Stesso quartiere, stessa dinamica, stesso epilogo per due scippi messi a segno tra via Matteotti e via Ferrarese lunedì 17 ottobre a distanza di poche ore.

Alle 17 circa, una 81 enne che era seduta in compagnia di una amica su una panchina in piazza dell'Unità, è stata avvicinata da un uomo che le ha strappato la borsa dalle mani. Una cittadina romena 18enne, che aveva assistito alla scena, ha rincorso il ladro e recuperato la refurtiva, per poi chiamare la polizia.

Poco dopo, tra via Matteotti e via Ferrarese è stata la volta di una 75enne che è stata scippata in strada. Anche in questo caso un passante 55enne ha rincorso lo scippatore e recuperato il maltolto. L'anziana strattonata dal ladro è caduta a terra ed è stata trasportata all'ospedale Maggiore con un'ambulanza del 118. Avrebbe riportato una lesione alla spalla.

Purtroppo i due cittadini sono riusciti a recuperare le borse, ma i ladri sono riusciti a fuggire.

"Non mi sento un eroe - ha detto Sussarello ai cronisti (qui il video) - penso che sia stato giusto così. E' avvenuto nella via in cui abito, dietro la stazione, dove c'è la storia di Bologna, mi sento a casa quindi mi sono sentito di proteggere la città - inoltre - si trattava di una donna anziana, ho agito istintivamente".

"Questa è la polizia di prossimità"

Il questore di Bologna, Isabella Fusiello, ha voluto conoscere i due cittadini intervenuti, Larisa Boata e Massimiliano Sussarello, per i quali ha riservato un attestato.

"Da sempre sostengo che la sicurezza è un bene, deve essere tutelata non solo dalle forze dell'ordine, ma insieme ai cittadini, questa è la polizia di prossimità".