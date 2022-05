Bolognina, sotto i portici e al mercato: "Sicurezza? Anche nei 'piccoli' episodi, c'è chi si sente impunito"

"C'è un senso di impunità, anche nei piccoli gesti". La percezione ricorre tra i pareri di chi attraversa la Bolognina ogni giorno, per lavorare o per viverci. Gli ultimi casi di rapine e violenti scippi a carico di donne sole o anziani hanno fatto riaffiorare come un fiume carsico il noto e mai risolto del tutto tema della sicurezza nell'ex rione operaio, un ampio rettangolo di palazzi tra la stazione e l'ippodromo appena al di fuori dallo scintillante centro storico, sempre più creatura a sé tra turisti e locali alla moda.

Passeggiando di mattina tra i portici e i banchi del mercato, la popolazione che si incontra riflette inevitabilmente le abitudini di vita di ognuno. Oreste e Ines, bolognesi doc sull'ottantina entrambi si accompagnano a vicenda di ritorno dal mercato Albani, sotto il portico di via Ferrarese. "Ogni volta che succede qualcosa si parla un po' sul giornale, poi dopo torna tutto come prima -prende parola lui- abitiamo in Bolognina da quarant'anni, ne abbiamo sentite di tutti i colori ormai. Se solo ci fosse più polizia, o i carabinieri, a certi soggetti verrebbe meno voglia di fare gli sgàligén (gradassi in dialetto, ndr)".

La tabaccaia: "Strattonata per una sigaretta, lui volto noto in zona"

Alla tabaccheria Tugnoli, letteralmente pietra angolare del rione all'incrocio tra Matteotti e Donato Creti, Marika risponde da dietro la giungla di accendini e gratta e vinci. "La settimana scorsa stavo tornando a sera dopo la palestra. Alle mie spalle il solito soggetto mi ha strattonata e mi ha chiesto una sigaretta. Me la aveva già chiesta e gli avevo detto che non ce l'avevo, ma non gli è importato molto. Gli ho detto di non toccarmi e ho accelerato il passo. Mi ha fatto effetto l'arroganza, l'impunità di questo soggetto, peraltro conosciutissimo in zona e alle prese con la polizia, spessissimo".

La percezione -se così si può definire- di vivere in un quartiere ancora con problemi di sicurezza arriva anche dai banchi del poco distante mercato Albani. "Abito qui da dieci anni, in Bolognina ho proprio comprato proprio casa!" ironizza Claudia, commessa quarantenne proveniente dalla Puglia che quando sente il tema in questione storce il naso. "Sì la cosiddetta 'gente brutta' c'è, ma c'è sempre stata, almeno da quando sono qui. E poi, vedeste in certe città da dove provengo io... voglio dire, sì è un problema se ci sono scippi e quant'altro, soprattutto ai danni degli anziani, però ecco secondo me ci sono anche altre priorità, come per esempio la scuola e gli spazi per i più giovani, soprattutto dopo il Covid".

"Succede qualcosa? Tutti parlano, poi siamo noi che viviamo qui"

Chi invece si mostra molto severo è Noureddine, 38 anni originario del nord africa e un lavoro in officina verso il quale si sta affrettando. "Ho da lavorare a Castel Maggiore, faccio i turni. Quando rientro la sera non mi piace: troppi in giro e troppo buio. Io non ho problemi, ma una donna o un signore vecchio? Fosse per me li farei tornare tutti al loro paese" esclama con astio, sottintendendo la scontata provenienza straniera di chi presumibilmente delinque. Alla spiegazione dell'arrivo di nuove telecamere e nuova illuminazione, come anticipato all'ultimo vertice in prefettura, parte un sorriso. "Sempre così: succede qualcosa e iniziano i problemi, parlano tutti. Poi dopo rimaniamo noi, qui".

Fuori dalle Poste di via di Saliceto, nella lunga attesa, l'argomento sicurezza salta fuori, tra luoghi comuni ed esperienze personali. "No, rispetto a una decina di anni fa la situazione è migliorata" commenta Roberto, commerciante in pensione da qualche anno e residente in via Barbieri. "Mi ricordo che una volta potevi ritrovarti il motorino letteralmente smontato lungo via di Corticella, per esempio. Ora invece certe cose succedono, ma sono più sporadiche". Roberto specifica che " non uscendo molto la sera non sono in grado di giudicare se c'è un problema o meno con il buio, ma secondo me queste cose ritornano quando aumenta la crisi economica".