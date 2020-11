FOTONOTIZIA | imbrattata sede del sindacato di polizia: "E' la terza volta"

"Fascisti assassini amnistia". E la scritta, firmata con una falce e martello, comparsa sulla serranda della sede del sindacato di polizia Sappe, in via ferrarese. "Per la terza volta" si legge in una nota della rappresentanza dei poliziotti penitenziari "la sede è stata imbrattata da vandali" aggiungendo che "oltre che il danno materiale provocato dalle scritte è molto peggio l’aggressione ideologica e morale che questi perditempo hanno fatto. Le indagini sono tutt’ora in corso, per rintracciare gli autori di un gesto vigliacco e criminale. Ci auguriamo che vengono individuati gli autori quanto prima".