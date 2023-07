Bolognina, Lepore: "Ora un bando per i commercianti"

Le forze dell'ordine aumenteranno i controlli in Bolognina e il Comune rafforzerà gli interventi su quella zona della città: tra le misure in arrivo anche un nuovo bando per sostenere le attività commerciali. Lo annuncia il sindaco Matteo Lepore che parla di un "riscontro positivo" sull'incontro della cabina di regia sul protocollo per la sicurezza che si è svolto ieri. Sulla Bolognina, ha detto, "ci si impegnerà per rafforzare i presidi in collaborazione con la Polizia locale, l'Acer e i nostri operatori". E oggi "c'è già stato un primo intervento dei Carabinieri molto importante, frutto di indagini che svolgevano da tempo": una "prima e importante risposta", sottolinea il sindaco, ma "abbiamo bisogno di continuare perchè i cittadini ce lo chiedono" e "dobbiamo far vedere che le istituzioni ci sono".

Il ruolo del Comune

Per quanto riguarda l'amministrazione, "in questi giorni con la Polizia locale inizieremo a lavorare in tutti i caseggiati Acer per incontrare i cittadini - continua Lepore - raccogliere segnalazioni, vedere quali cantine sono state eventualmente occupate o sono state oggetto di effrazione, in concerto con Polizia e Carabinieri". Inoltre, "oggi in Giunta abbiamo discusso del ruolo specifico del Comune e di come rafforzare gli investimenti sui presidi socio-sanitari, il lavoro educativo nelle corti con adolescenti e famiglie e il lavoro con i commercianti". L'assessora Luisa Guidone, in particolare, si occuperà di "un bando ad hoc per il mondo del commercio, come era già stato fatto in passato": l'obiettivo è supportare "sia i commercianti che sono lì da anni che i nuovi che vogliono venire", afferma Lepore. Proprio i commercianti "sono stati fondamentali in questi giorni per le segnalazioni che ci hanno fatto e svolgono un lavoro prezioso", conclude Lepore: prova del fatto che in Bolognina "abbiamo già la moneta buona che può scacciare quella cattiva".