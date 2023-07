Bolognina sicura? I residenti si dividono. Lepore: “È il quartiere del rilancio” | VIDEO

Si torna a parlare di Bolognina. Più precisamente, di spaccio e microcriminalità. La zona era già finita sotto speciale osservazione lo scorso inverno, con controlli a tappeto in numerose abitazioni e attività della zona. La scorsa settimana la Polizia ha setacciato le strade e gli immobili ritenuti più a rischio, identificando cento persone e arrestando un uomo di 33 anni per detenzione e spaccio di stupefacenti. Proprio in seguito alle operazioni delle forze dell’ordine, il sindaco Matteo Lepore ha annunciato due giorni di presidio in quartiere per toccare con mano le criticità del quartiere: “La Bolognina è un quartiere in pieno rilancio. Molte famiglie vengono a vivere qui, è il quartiere che più di altri beneficerà dei soldi del PNRR e qui stanno aprendo molte attività. I controlli delle forze dell’ordine sono un bene, ma sarebbe opportuno che dal Ministero dell’Interno arrivassero più risorse”.