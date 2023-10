Bolognina, Lepore faccia a faccia con commericanti e residenti: "Qui spaccio e impudenza"

Il sindaco in giro per negozi incontra chi vive e abita la zona alle spalle della stazione. Un Residente: "Serve un velox per i bus"

"Chi non vive o non lavora in Bolognina non si può rendere conto di cosa stiamo vivendo noi adesso. Io stessa, che ci vivo e lavoro, in alcuni momenti ho visto delle realtà che non avevo mai visto": è diventata una "terra franca" e gli spacciatori "non hanno paura di niente. Anche delle divise poco e niente, perchè c'è il tam tam e quando arrivano se ne vanno". E' il quadro illustrato al sindaco di Bologna, Matteo Lepore, durante il sopralluogo effettuato oggi nel rione: a parlare è Simona Bentivogli del negozio di ottica di via Matteotti, presidente circoscrizionale di Ascom e portavoce del comitato Progetto Bolognina. Lo spaccio "è in pieno giorno" e i pusher "invogliano anche i ragazzini", racconta Bentivogli, che parla anche di "gente che dorme in macchina e ragazzi che si drogano tranquillamente sulle rampe delle cantine".

"Ragazzi si drogano sulle rampe delle cantine"

Anche piazza dell'Unità "dopo un certo orario è out, tant'è che quando abbiamo fatto la festa- continua la commerciante- abbiamo messo delle ragazze e dei ragazzi che ballavano e a un certo punto sono stati accerchiati dagli spacciatori". Su questi temi, oggi che Lepore è sindaco "dice allora le stesse identiche cose che diceva nel 2011 quando era assessore", lo contesta Vincenzo Menna, consigliere di Quartiere di opposizione.

"Serve un autovelox per i bus"

Ma le segnalazioni per il sindaco non riguardano solo la criminalità. C'è ad esempio il "rusco" sparso in giro perchè i negozi non si accordano con Hera, sostiene il residente Ettore Zucchini, portando l'attenzione anche sul passaggio di bici e monopattini sotto i portici. Altro tema: "Taxi e bus lungo via Matteotti, se prendono la dritta dal ponte di Galliera, i suoi 30 chilometri orari glieli salutano molto facilmente- dice Zucchini al sindaco- e anche i 50 molto probabilmente. Poi tutti gli autisti hanno le cuffiette, cosa che dovrebbe essere vietata. Sono tutte sciocchezze, ma ne risolva una".

Lepore: "Avete ragione, ma per alcune cose è compito dello Stato"

Il residente, ad esempio, propone di mettere un autovelox all'uscita dal ponte e senz'altro Tper "va in rovina, per tutti quelli che vanno a più di 50 orari". E Lepore: "Bene, ci lavoriamo". Occorre "un lavoro quotidiano sul degrado e il rispetto delle regole, questo è fondamentale perchè le persone non devono avere la percezione che tutto è permesso, ma è svuotare il mare con il secchiello- afferma Lepore- se non riusciamo a ottenere che in alcune zone ci siano delle indagini e vengano stroncate alcune organizzazioni. Perché chiaramente quelli che girano in bici e spacciano non sono liberi professionisti, diciamo, ma sono sicuramente parte di un'organizzazione che magari dà loro un alloggio, soldi per organizzarsi, le bici. Ci sono i pali, ci sono alcuni bar che li aiutano e queste cose le dobbiamo stroncare, ma è compito dello Stato". Intanto, in particolare per via Matteotti "dobbiamo dare un colpo d'ala sulla pulizia e anche sulla gestione del portico", rimarca Lepore, segnalando l'uscita di un bando per sostenere i commercianti su questo fronte. Infine, nel corso del faccia a faccia con residenti e commercianti emerge anche il tema della videosorveglianza su cui la capo di gabinetto con delega alla Sicurezza, Matilde Madrid, riferisce: "Abbiamo un progetto pronto da mandare alla Prefettura, che lo deve approvare in accordo con il ministero, per chiedere il cofinaziamento per nuove telecamere".

Senza i nuovi agenti che il Comune chiede per Bologna, la Questura riesce a portare avanti il progetto del poliziotto di quartiere "solo a spot, in alcuni periodi, proprio perchè non ha sufficiente personale" continua Lepore. "C'è una tema sanitario ma anche di sicurezza", ribadisce il sindaco, spiegando di aver voluto incontrare esercenti e residenti "per rassicurarli sul fatto che il nostro impegno è costante e io tornerò anche la prossima settimana. Ma occorrono più forze dell'ordine complessivamente sulla città".