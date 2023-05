Bolognina, spari sulla cena all'aperto: un ferito al Pronto soccorso

Un ferito al Pronto Soccorso in codice 1 e 3 giovani medicati. E' il bilancio di una notte "movimentata" in Bolognina quella tra giovedì e venerdì scorso.

In via Andrea da Faenza, alcuni amici che stavano facendo una cena in terrazza hanno udito alcuni spari e realizzato che erano diretti proprio a loro. I colpi sarebbero stati esplosi intorno alle 2 da un fucile ad aria compressa armeggiato da parte, forse, di un vicino infastidito dal vociare.

Dopo il fuggi fuggi generale, i ragazzi hanno chiamato il 118 e i sanitari, come di prassi, hanno avvertito la Polizia che ha effettuato alcuni controlli nel palazzo di fronte, senza, al momento, alcun riscontro circa i responsabili. Alla Polizia peraltro non sarebbe arrivata alcuna segnalazione in merito al caos in zona, nè la sera in questione, nè per episodi precedenti.

A seguito degli spari un ragazzo è stato colpito tra l'occhio e il naso ed è stato trasportato al Pronto soccorso, mentre altri tre sono stati medicati dai sanitari sul posto.