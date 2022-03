Bolognina: dopo anni di lavori riapre la tettoia Nervi, sarà la piazza coperta Lucio Dalla

Una notizia che in realtà sono due. Un luogo dedicato a Lucio Dalla (oggi a dieci anni dalla morte, con le regole della odonomastica) e l'apertura, dopo anni di lavori, della tettoia Nervi, che ora cambierà nome.

La notizia fa capolino nell'annuncio dei bandi del Comune per la rassegna estiva, Bologna Estate 2022. E' il sindaco Matteo Lepore ad anticipare la doppia notizia.

"Quest’anno -fa sapere il primo cittadino- oltre ai bandi pubblicati oggi, stiamo lavorando a un nuovo bando in uscita a giorni per un grande progetto speciale dedicato a una nuova straordinaria piazza della città: la Tettoia, fino ad ora conosciuta come Nervi, che diventerà "Piazza coperta Lucio Dalla" e che torna a vivere dopo anni di lavori e sarà il nuovo luogo di incontro dell’estate bolognese. Da anni lavoriamo nella logica di un’estate di prossimità, con proposte di qualità diffuse nei quartieri; quest’anno più che mai sarà l’estate delle periferie, anche grazie alle risorse ministeriali con le quali raddoppieremo i fondi per l’estate e le iniziative culturali nei quartieri fuori dal centro storico”.