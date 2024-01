Nell'androne per fumare crack: sorpresi dai Carabinieri

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

I Carabinieri della Stazione Bologna Navile hanno denunciato tre cittadini stranieri, un 29enne senegalese, un 33enne e un 35enne, tunisini, per invasione di terreni o edifici.

È successo la mattina del 18 gennaio 2024, quando i Carabinieri della Stazione Bologna Navile e gli Agenti della Polizia e Locale – Unità Cinofila, impegnati nei servizi antidroga e antidegrado nel Quartiere Navile, coordinati col personale del Commissariato Bolognina Pontevecchio, sono entrati nell’androne di un palazzo, all’incrocio tra via Antonio di Vincenzo e Via Domenico Zampieri.

All'ingresso del condominio di alloggio popolare hanno sorpreso i tre che si erano introdotti per fumare crack, come hanno confermato, mostrando le tipiche pipette per fumare la sostanza stupefacente.

Inoltre, durante gli accertamenti, è emerso che i due tunisini sono risultati irregolari sul territorio nazionale, mentre il senegalese è stato invitato a presentarsi negli uffici della Questura di Bologna per regolarizzare la propria posizione in Italia.

Nella giornata di ieri, le forze dell'ordine hanno dato il via a controlli rafforzati nell'area del centro commerciale Gran Reno, a Casalecchio, con tanto di cane anti-droga.

