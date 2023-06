Bomba day a Casalecchio: ordigni disinnescati, strade riaperte

Agli artificieri dell’esercito italiano ci sono volute meno di due ore per disinnescare i due ordigni bellici rinvenuti a Casalecchio di Reno. Attorno alle ore 6, circa tremila persone avevano dovuto lasciare le proprie case e recarsi al municipio di Casalecchio, dove hanno aspettato che il Reggimento Genio Ferrovieri mettesse in sicurezza le due bombe risalenti alla Seconda guerra mondiale da 500 libbre ciascuna.

I due ordigni, che erano situati nell’area cantieristica Nuova Porrettana, tra la ferrovia e via Ronzani, sono state messe in sicurezza e trasportate in una cava a Pianoro. Qui, tra oggi e domani, verranno fatte brillare. Diverse le strade chiuse e ora riaperte, compreso un tratto dell’Autostrada del Sole e la ferrovia tra Casalecchio e Sasso Marconi.