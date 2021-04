Bombe al parco Nicholas Green, intervento degli artificieri per i due ordigni bellici rinvenuti

La squadra Artificieri della Polizia è intervenuta al Parco Nicholas Green di Bologna (in via della Certosa) per il rinvenimento di due ordigni. Le due bombe trovate nel parco sono state prelevate in sicurezza dagli agenti: si tratta di due colpi di mortaio, che non hanno ancora una data. Uno dei due ordigni è stato già fatto brillare in cava, mentre per l'altro si provvederà nei prossimi giorni.