Ordigno bellico a Rastignano, i genieri dell'esercito fanno brillare la bomba | VIDEO

Si è concluso con successo il disinnesco dell'ordigno bellico rinvenuto a Rastignano, nel comune di Pianoro. La bomba d'aereo, pesante circa 52 kg e con una carica esplosiva di tritolo di circa 25, era stata scoperta dagli operai di un cantiere che sta eseguendo dei lavori di messa in sicurezza di alcune aree danneggiate dall'alluvione dello scorso maggio. La bomba era in pessime condizioni ma ancora attiva.

L'evacuazione dei residenti

L'intervento, eseguito intorno alle nove e mezza dai genieri dell'esercito, aveva richiesto l'evacuazione di chi abitava nell'area di 258 metri intorno alla bomba. 465 persone hanno dovuto lasciare temporaneamente le proprie case (all'inizio l'evacuazione era stata stimata per 2900 residenti) e sono state ospitate nella struttura di accoglienza predisposa dall'esercito. È stata anche chiusa la linea ferroviaria direttissima Bologna-Firenze.

Il disinnesco

Le operazioni, dirette e coordinate dalla Prefettura di Bologna e dal Comando Forze Operative Nord di Padova, si sono svolte in tre fasi: prima è stata costruita, intorno al punto in cui è stata rinvenuta la bomba, una struttura temporanea di protezione per mitigare i danni in caso di esplosione accidentale. Poi, per neutralizzare l'ordigno, sono stati rimossi i sistemi di innesco e infine la bomba è stata fatta brillare in un'area sicura.