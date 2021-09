Trovato ordigno bellico a Sasso Marconi: evacuazione residenti e traffico sospeso il 26 settembre

Il Comando Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore, nell’ambito di un’operazione di bonifica coordinata dalla Prefettura di Bologna, procederà, nella giornata del 26 settembre 2021, al despolettamento e successivo brillamento una bomba da aereo da 500 libbre, munita di doppia spoletta armata di fabbricazione americana, risalente al secondo conflitto mondiale, rinvenuta nel territorio del Comune di Sasso Marconi.

Al fine di coordinare le operazioni attinenti alla bonifica del residuato bellico descritto, sarà costituito, in composizione ristretta, il C.O.M. Centro Operativo Misto che si riunirà il giorno stabilito per le operazioni presso la sede del Comune di Sasso Marconi e resterà attivo sino al termine delle operazioni di disinnesco.

Il Prefetto di Bologna Francesca Ferrandino ha diramato agli Enti competenti specifiche disposizioni per definire e coordinare tutte le attività accessorie e complementari, al fine di consentire che la bonifica dell’ordigno bellico si svolga in una cornice di massima sicurezza.

Evacuazione residenti

In relazione alle valutazioni tecniche formulate dalla Forza Armata, la “danger zone” sarà costituita da un’area concentrica avente un raggio di 468 metri dal punto in cui è stato ritrovato l’ordigno e, conseguentemente, sarà necessario procedere all’evacuazione dei residenti con contestuale divieto assoluto di circolazione veicolare e pedonale, dalle ore 08.00 fino a cessate esigenze.

Traffico e treni

E' stata programmata la sospensione della viabilità autostradale in A1 nel tratto ricompreso fra Sasso Marconi ed il raccordo con il ramo di Casalecchio di Reno, con attivazione della viabilità alternativa sulla strada statale “Porrettana” e l’interdizione della linea ferroviaria “Bologna-Pistoia”, per il tempo necessario all’esecuzione delle operazioni di disinnesco.

foto archivio