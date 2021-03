Bombe belliche, a Casalecchio evacuazione soft per quattro ordigni

Domenica mattina disinnesco di quattro bombe a Casalecchio. Anche se le bombe da disinnescare sono di dimensioni notevoli -si parla infatti di quattro ordigni d'aereo americani della Seconda guerra mondiale, di cui tre da 250 libbre (circa 113 chili) e uno da 100 libbre (circa 45 chili)- la danger zone però sarà piuttosto limitata. Questo, spiega in conferenza stampa il maggiore del Genio Ferrovieri di Castel Maggiore, Andrea Podestà, grazie ad una novità tecnica che "fa dell'Italia un Paese all'avanguardia, tra quelli Nato, nell'ambito del disinnesco delle bombe".

La novità, dettaglia il militare, consiste nella realizzazione, da parte dei genieri, di "quattro strutture di protezione che permetteranno di ridurre gli effetti di eventuali esplosioni accidentali e sono il risultato di una lunga attività di sperimentazione portata a termine dal Centro di eccellenza C-Ied dell'Esercito del Comando Genio in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma".

Grazie a questa sperimentazione, domenica mattina sarà necessario evacuare, a partire dalle 6.30, un'area dal raggio "inferiore ai 500 metri, pari a circa un quarto rispetto a quanto accade negli altri Paesi Nato, riducendo sensibilmente i disagi alla collettività". La zona in questione è quella di via Zannoni, e le bombe, trovate durante le attività di bonifica bellica collegate al progetto della Nuova Porrettana, verranno disinnescate domenica (si calcola che potrebbero volerci fino a quattro ore per ognuna di esse) e fatte brillare la prossima settimana, assieme a parti di altri cinque ordigni di grosse dimensioni parzialmente deflagrati, in una cava nel Comune di Pianoro.