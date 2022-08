Traffico, 3 ordigni bellici trovati a Casalecchio: bomba day il 2 ottobre, tutte le info

Sono state ritrovate 3 bombe d’aereo di fabbricazione americana risalenti al secondo conflitto mondiale, durante le lavorazioni collegate al Ponte sul Reno, a via Porrettana e alla Nuova Porrettana. Lo rende noto il Comune di Casalecchio di Reno, precisando che due si trovano nella zona dell’alveo del fiume Reno - una nei pressi del Ponte sul Reno (250 libbre), l’altra vicino alla Chiusa (100 libbre) - la terza invece si trova nella zona di via Zannoni (500 libbre).

Domenica 2 ottobre 2022 è previsto il disinnesco da parte dei genieri dell’Esercito effettivi al Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore.

Le operazioni sono coordinate dalla Prefettura di Bologna in collaborazione con il Comune di Casalecchio di Reno, la Protezione civile dell’Unione Reno Lavino Samoggia e la Polizia Locale Reno Lavino, le Forze dell’Ordine, ASC InSieme e l’Azienda USL Distretto Reno Lavino Samoggia.

Evacuazione residenti

Per eseguire in sicurezza il disinnesco è infatti necessario evacuare, dalle ore 6.00 del mattino fino al pomeriggio del 2 ottobre, tutti coloro – circa 5.000 residenti (2.533 nuclei familiari) di cui 822 over 75 – che abitano e/o lavorano all’interno della zona di pericolo (danger zone).

I cittadini fragili e fragilissimi già seguiti da Azienda USL e ASC InSieme vengono contattati a partire da questa settimana direttamente dal Comune di Casalecchio di Reno.

I cittadini e le attività interessate dall’evacuazione riceveranno invece a casa entro la metà di settembre un volantino informativo dedicato.

Richiesta info e segnalazioni

Per segnalare l'impossibilità di provvedere in autonomia a trovare un luogo per restare fuori di casa per le ore necessarie o per ulteriori necessità:

e-mail bombe2022@comune.casalecchio.bo.it

tel. 051 598126 attivo a partire dal 29 agosto dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00.

Per ragioni organizzative, è opportuno fare la segnalazione il prima possibile e comunque entro domenica 25 settembre 2022.

Viabilità

Sono previste modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta, inversioni di sensi di marcia, ecc. con chiusura di 42 strade locali, del Ponte sul Reno, di tratti di Autostrada A1 e Ferrovia Bologna – Porretta – Pistoia che, fa sapere il Comune, verranno successivamente dettagliate.