Rinvenute bombe a Casalecchio, stop ai treni per rimuoverle ed evacuazione per 5mila residenti

Bombe di aereo risalenti al secondo conflitto mondiale sono state rinvenute nel Comune di Casalecchio di Reno. In programma per domenica prossima un'operazione di rimozione dei residuati giacenti nelle vicinanze della sede ferroviaria.

Per permettere le operazioni in sicurezza, su ordinanza della Prefettura di Bologna, dunque, dalle 8.00 alle 15.00 del 2 ottobre 2022, la circolazione dei treni sarà sospesa sulla linea Bologna - Porretta tra le stazioni di Bologna e Sasso Marconi. L’orario per il termine delle attività - fanno sapere dalle Ferrovie è legato all’effettivo completamento delle operazioni programmate.

Sarà comunque attivato un servizio di bus sostitutivi. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito delle ferrovie all'indirizzo rfi.it/infomobilità, nonchè rivolgersi in stazione presso i desk di assistenza clienti e le biglietterie.

Da FS specificano che resta invece regolare anche per la giornata di domenica prossima il servizio ferroviaria sulla linea Bologna – Vignola.

Il rinvenimento degli ordigni nell’alveo del fiume Reno

Ad essere riportate alla luce sono state 3 bombe d’aereo di fabbricazione americana risalenti al secondo conflitto mondiale. La scoperta è avvenuta durante le lavorazioni collegate al Ponte sul Reno, a via Porrettana e alla Nuova Porrettana. Precisamente gli ordigni si trovano nella zona dell’alveo del fiume Reno: una nei pressi del Ponte sul Reno (250 libbre), l’altra vicino alla Chiusa (100 libbre) e la terza invece si trova nella zona di via Zannoni (500 libbre).

L'esercito in campo ed evacuazione per 5mila residenti

Domenica 2 ottobre 2022 è previsto il disinnesco da parte dei genieri dell’Esercito effettivi al Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore.

Per eseguire il disinnesco sarà necessario evacuare, dalle ore 6.00 del mattino fino al pomeriggio del 2 ottobre, tutti coloro – circa 5.000 residenti (2.533 nuclei familiari) di cui 822 over 75 – che abitano e/o lavorano all’interno della zona di pericolo (danger zone). (QUI I DETTAGLI PER L'EVACUAZIONE )

Bombaday_elenco civici evacuati