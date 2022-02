Lavoratori Tanari, Usb occupa la sede Bomob: "Risposta a un comportamento inaccettabile"

Dopo giorni di presidio al parcheggio Tanari, i rappresentanti del sindacato Usb hanno deciso di raggiungere la sede, in via Gobetti, dell'azienda vincitrice dell'appalto sosta su Bologna: "È in corso in questo momento l’occupazione dei locali della Bomob. Questa è la reazione al comportamento inaccettabile della dirigenza di questa mattina durante l’audizione in commissione consiliare". Così fa sapere Usb.

Oggi gli stessi consiglieri comunali avrebbero chiesto conto all'azienda di riferire sul futuro dei quattro lavoratori del parcheggio Tanari licenziati a fine dicembre e degli addetti al parcheggio Staveco attualmente in proroga, richieste che sono anche alla base della mobilitazione del sindacato.

"Nonostante chiare richieste e solleciti da parte del sindacato e da parte dello stesso consiglio comunale - scrive Usb in una nota - l’amministratore unico di BoMob (vincitrice della gara della gestione della sosta ai danni di Tper) si è presentato in commissione illustrando slide sulle 'magnifiche sorti' del traffico cittadino ma dichiarandosi praticamente all’oscuro della situazione e rimandando eventuali proposte e soluzioni in altra sede e in altra data. Visto che l’udienza era calendarizzata da almeno dieci giorni, la risposta del manager della multinazionale Engie suona inaccettabile e una presa in giro di tutta la città e delle istituzioni.".

Quindi le risposte non sarebbero arrivate, anzi, come riferisce l'agenzia Dire, l'amministratore unico, Luca Ferraiuolo, avrebbe dichiarato di non avere "competenza su temi sindacali. Abbiamo attivato già un'interlocuzione con il Comune per dare una soluzione a questa situazione. Non sono io a poter rispondere. Mi è ben chiaro qual è punto di arrivo e sarà mia premura trasferirlo a colleghi", rispondendo all'incalzare del presidente della commissione Mobilità, Claudio Mazzanti, che ha quindi convocato un nuovo incontro per giovedì della settimana prossima al quale inviterà i responsabili del personale di Bomob. "Sono fiduciosa sul fatto che ci saranno presentate delle soluzioni", ha detto l'assessore alla Mobilità, Valentina Orioli.



"Dopo undici giorni di presidio permanente al parcheggio Tanari con questa azione diretta nella sede di Bomob - conclude Usb - ribadiamo le nostre richieste a tutela dei diritti dei lavoratori in subappalto della sosta, vogliamo risposte e soluzioni per i licenziati e sulle prospettive per gli altri addetti del settore che vivono ancora una condizione di incertezza contrattuale e occupazionale".

