Bonaccini: "A metà ottobre oltre l'80% di vaccinati. Sì al Green pass nei luoghi di lavoro"

"Non era scontato che i numeri potessero crescere in queste ultime settimane"

"Confidiamo davvero per fine settembre o metà ottobre di avere oltre l'80% di vaccinati sopra i 12 anni in Emilia-Romagna". Lo ha detto oggi il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, aggiungendo che "anche tra i ragazzi dai 12 ai 19 anni stiamo andando verso il 60% di vaccinati con almeno una dose e non era scontato che i numeri potessero crescere in queste ultime settimane". Da ieri, infatti il camper dell'Ausl è anche in piazza Nettuno fino al 10 settembre e non serve la prenotazione.

Adesso, continua Bonaccini a margine di un evento a Bologna, "per quella fascia d'età non c'è bisogno di prenotare e possono recarsi nei punti vaccinali quando vogliono, così come stiamo continuando con i camper in giro soprattutto per località turistiche e città a vaccinare le persone che si presentano, anche in quel caso, senza prenotazione".

Bonaccini torna ad esprimersi a favore di un'estensione del Green pass sui luoghi di lavoro, auspicando che sul tema "trovino un accordo sindacati e associazioni imprenditoriali". "Bisogna attenersi alle regole, il Green pass da solo non risolve tutto ma contribuisce a fare tanto", dichiara il presidente dell'Emilia-Romagna oggi a margine di un'iniziativa pubblica a Bologna. "Mi auguro che venga progressivamente esteso in altri luoghi di lavoro- aggiunge Bonaccini, sempre parlando del Green pass- e mi auguro trovino un accordo sindacati e associazioni imprenditoriali, perché abbiamo bisogno di evitare che per colpa di qualche irresponsabile si debba tornare a chiudere ciò che abbiamo riaperto". Del resto "è dimostrato e dimostrabile che i nuovi ricoverati nelle terapie intensive sono tutte persone non vaccinate", sottolinea il governatore: senza vaccino, "con questi numeri di crescita dei contagi saremmo oggi tornati a chiudere tutte le attività che con tanti sacrifici abbiamo riaperto e che, per quanto mi riguarda, ci auguriamo di non dover mai più chiudere". (dire)