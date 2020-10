Covid, Bonaccini: "L'ondata c'è, importante è non sottovalutarla"

"Se facciamo le cose per bene, con la dovuta intelligenza e capacità, possiamo reggere anche questa seconda difficile ondata". Ma non bisogna "sottovalutare nulla" ed essere "pronti a ulteriori restrizioni". Predica ancora una volta responsabilità Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, questo pomeriggio in collegamento con SkyTg24.

"Tutto sommato in Europa siamo tra quelli messi meno peggio- afferma Bonaccini, parlando della situazione italiana- vuol dire che tutto sommato si è fatto un lavoro tra Stato e Regioni per intervenire dove serviva".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo il governatore, quindi, il Paese ha "affrontato con grande dignità e forza questa tragedia. Certo, l'Italia non è tutta uguale e ognuno deve rispondere di quello che fa tutti i giorni sul territoio- afferma Bonaccini- però mi sembra che oggi siamo nelle condizioni di non dover sottovalutare nulla. Per questo dobbiamo essere pronti anche a ulteriori restrizioni. Ma se facciamo le cose per bene, con la dovuta intelligenza e capacità, possiamo reggere anche questa seconda difficile ondata", sostiene il presidente dell'Emilia-Romagna. (San/ Dire)