Bonaccini: "Sul covid Il Governo sbanda, avete tagliato risorse per la sanità"

"Davanti alle dichiarazioni e all'ordinanza del Ministro della Salute, improntate alla serietà, appare evidente il testacoda del Governo". Così il presidente della Regione Stefano Bonaccini a commento delle dichiarazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la conferenza di fine anno e alle disposizioni del ministro Orazio Schillaci che prorogato l'uso delle mascherine nelle strutture sanitarie e disposto l'obbligo dei tamponi per chi arriva dalla Cina. Anche all'aeroporto Marconi di Bologna infatti sarà allestito un punto in questi giorni.

"Riepiloghiamo - continua Bonaccini sui social - abolizione obbligo vaccinale per i medici, reintegro dei sanitari no-vax, sospensione delle sanzioni per i lavoratori che non si vaccinano, affievolimemento delle regole. E la premier Meloni continua a tergiversare sul tema dei vaccini ("rivolgetevi al vostro medico") anziché dare indicazioni serie e precise sulla scorta delle indicazioni della comunità scientifica. Dobbiamo ricordare, da ultime, le parole irresponsabili del sottosegretario Gemmato?". Bonaccini fa riferimento alle affermazioni durante un'intervista: "Registro che per larga parte della pandemia di Covid-19 l'Italia è stata prima per mortalità e terza per letalità, quindi questi grandi risultati non li vedo raggiunti".

"In Italia l'incidenza di Covid era in calo quindi assolutamente sotto controllo", ha detto la premier. Ma le notizie più inquietanti arrivano dalla Cina, dove i contagi sono schizzati.

"Ci siamo mossi immediatamente in coerenza con quello che avevamo chiesto di fare in passato", con la decisione di effettuare i tamponi per chi proviene dal quel paese "non è completamente efficace se non è presa a livello europeo". Perciò deve essere "l'Unione a prendere un provvedimento in questo senso" e "ci aspettiamo e auspichiamo che l'Unione europea voglia operare in questo senso". Quindi tamponi e mascherine piuttosto che "privazione delle libertà che abbiamo conosciuto" e che Meloni non ritiene efficaci.

"Processare i governi precedenti? In democrazia non funziona così"

"Comprendo l'imbarazzo di chi, fino a ieri, ha lisciato il pelo a no-vax e no-mask. Ma adesso siete al Governo - scrive ancora il presidente della Regione - È tempo di assumersi le responsabilità del caso, visto che anzitutto dal Governo dipende la salute pubblica del Paese. Apprezzo la retromarcia (l'ennesima) su obbligo di mascherine negli ospedali e nelle Rsa. Ma chiedo che si cambi approccio e si torni alla serietà, perché una pandemia non si contrasta con la propaganda. Servono risorse per la sanità pubblica, quelle che avete tagliato con la legge di bilancio appena approvata. Infine. Minacciare di processare i governi precedenti da parte della nuova maggioranza non è né accettabile né responsabile. In democrazia non funziona così".

"Perché non si batte per aumentare i fondi per la sanità pubblica? - scrive anora Bonaccini su un twit rivolto a Schillaci - Vuole dare ragione a chi sostiene che preferite favorire quella privata? Se vuole un confronto sulle spese covid ed energetiche non rimborsate alle regioni sono pronto a farlo quando vuole".