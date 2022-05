Bonaccini: "In Emilia-Romagna l'Università internazionale del cibo"

"Dopo averlo fatto per l'automotive, con la creazione di Muner (Motorvehicle University of Emilia-Romagna), lanceremo l'Università del food insieme ai quattro atenei regionali: Bologna, Modena e Reggio Emilia, Ferrara e Parma, ateneo capofila del progetto nella Città creativa Unesco per la gastronomia". Lo ha annunciato sui social il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a conclusione dell'edizione 2022 di "Cibus", la fiera internazionale dell'agoralimentare, a Parma, ha fatto registrare 60mila visitatori, tornando a numeri da pre-pandemia.

"Sarà una esperienza unica al mondo - continua il presidente - che attrarrà e formerà professionisti del settore del cibo, giovani da ogni Paese, insieme alle più grandi imprese dell'agroalimentare. Dove se non qui, in Emilia-Romagna: la regione in Europa col più alto numero di prodotti Igp e Dop, che vanta eccellenza culinarie esportate e conosciute in tutto il mondo. Per creare lavoro, per investire in ragazze e ragazzi, per il futuro della nostra regione".

A marzo la Regione aveva lanciato una campagna di comunicazione per promuovere i prodotti Dop e Igp attraverso i gestori e i clienti di alberghi e ristoranti delle città d’arte e della Costa. Il viaggio nella Food Valley inizia dunque con l’obiettivo di far conoscere, a partire dalle specialità gastronomiche e da chi le lavora e le porta in tavola, l’intero territorio e le sue attrattive. In questa fase pilota le strutture coinvolte sono 420, di cui 70 ristoranti e 350 alberghi con ristorazione.