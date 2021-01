Bonaccini indagato, Lega: "Grave questione morale, ma siamo garantisti"

"Sull’inchiesta in corso a carico del presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, da garantisti, abbiamo piena fiducia nel lavoro della Polizia Giudiziaria e ovviamente ci auspichiamo che sia fatta piena chiarezza sulla vicenda". Lo dichiarano in una nota i senatori emiliano-romagnoli della Lega Stefano Corti, Paolo Pisani, Maria Saponara e Maurizio Campari a commento della notizia, data da Il Resto del Carlino, sull'iscrizione del Presidente della regione in un fascicolo aperto dalla Procura di Ferrara.

Il reato ipotizzato sarebbe abuso di ufficio e farebbe riferimento alle presunte pressioni denunciate, con un esposto, dal sindaco di Jolanda di Savoia, Paolo Pezzolato.

Secondo Pezzolato, dopo la decisione della vicesindaca Elisa Trombin di appoggiare Lucia Borgonzoni alle regionali, proprio un anno fa, Bonaccini avrebbe impedito ai Comuni vicini di condividere con Jolanda di Savoia alcuni dipendenti. In una telefonata avrebbe anche detto "se per caso vinco io, come è probabile, dopo però non mi cercate più".

"Se si accerterà che qualcuno si è avvalso della propria posizione di potere e ne ha approfittato ai danni di un avversario politico in campagna elettorale, non sarà però solo una questione giudiziaria ma una gravissima questione morale - scrivono i leghisti - riteniamo che certe situazioni siano politicamente deprecabili e soprattutto facciano male alla politica e a tutti coloro che la fanno con passione".