Bonaccini: "Mettere da parte appartenenze politiche o geografiche per il Paese"

"Questa mattina ho sentito il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo essermi collegato da remoto". Eh sì, perchè il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, è risultato positivo al covid 19 ed è in isolamento.

"Condivido pienamente il suo auspicio di collaborazione fra tutte le Istituzioni - h ascritto sui social - ora più che mai serve mettere da parte appartenenze politiche o geografiche per pensare al bene del Paese. Fermare il contagio e invertire la curva pandemica è la priorità: serve lavorare uniti, a maggior ragione oggi".

"Sto bene, non ho sintomi - aveva scritto il presidente - e così come previsto sono in isolamento domiciliare a casa, da dove lavorerò̀ regolarmente, portando avanti le tante cose sulle quali siamo impegnati insieme. Io non mollo e sarò̀ qui in prima linea, anche da casa. Insieme, ne sono certo, ce la faremo!"

Intanto questa mattina il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha riferito alla Camera in merito alle nuove restrizioni e all'aumento dei contagi. Gli interventi restrittivi terranno conto del livello di rischio sui territori sarà quindi introdotto un "regime differenziato" di misure "a più riprese e in maniera graduale a seconda della soglia di criticità".

Il nuovo Dpcm è atteso per domani 3 novembre.