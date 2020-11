Bonaccini negativo all'ultimo tampone: "Più vicino il ritorno alla normalità"

Buone notizie per il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, da inizio novembre in isolamento domiciliare perché positivo al coronavirus. Al presidente è stata diagnosticata una polmonite ma le sue condizioni sono buone. Poco fa la notizia sui social: "Sono negativo all'ultimo tampone".

"Ancora per qualche tempo – scrive Bonaccini – dovrò proseguire a casa le cure per la polmonite, che migliora ma non può certo essere trascurata, ma il ritorno alla normalità è oggi più vicino. Per il momento continuo a lavorare da qui, ma certo oggi il cuore è più leggero. Mi raccomando, continuiamo tutti a seguire le regole di sicurezza, per proteggere noi stessi, chi ci è vicino e gli altri".

"Nei prossimi giorni – prosegue – presenteremo la manovra di bilancio triennale, poi lanceremo il Patto regionale per il Lavoro e per il Clima che stiamo discutendo con tutte le parti sociali, infine la programmazione dei fondi europei 2021/2027. Per tornare prima possibile competitivi coi territori più avanzati del mondo, recuperare lavoro e creare una nuova crescita sostenibile, attraverso investimenti su conoscenza, lavoro, ambiente e welfare".

"Grazie ai medici, agli infermieri ed a tutti gli operatori sanitari, e grazie ancora a tutti voi per i tantissimi messaggi che continuate ad inviarmi. Lo ripeto: insieme ce la faremo – conclude –, perché siamo l’Emilia-Romagna".