Bonaccini :"Parziali aperture con calo dei contagi, ma non siamo fuori dalla pandemia"

"Parziali" riaperture nelle zone dove si riscontra un calo dei contagi. Come rende noto la Conferenza delle Regioni, il presidente della regione Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni rileva che “il picco della curva in Emilia-Romagna sta scendendo" cosi come in diverse altre regioni: "Non siamo fuori dalla pandemia, quindi ci vuole molta prudenza – evidenzia Bonaccini - ma è evidente che se il calo dei contagi continuerà ad esserci, si potrà col Governo ragionare per parziali aperture di alcune attività”.

Bonaccini aveva apprezzato la cautela del Governo e dell'ultimo decreto, ma "ora occorre provare a fissare un orizzonte di riapertura per alcune categorie che sono nel dramma" ha dichiarato.

Giovedì i presidenti di regione incontreranno il presidente del Consiglio Draghi.