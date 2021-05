Vaccini, presto gli hub aziendali: da giugno coinvolte anche le farmacie

"Il cambio di passo si vede le forniture cominciano a essere più sostenute di prima. Proprio oggi supereremo nella regione 2 milioni di somministrazioni. Confidiamo che, se tutto viene mantenuto, entro fine estate tutti gli emiliano-romagnoli saranno vaccinati con la seconda dose". Lo ha detto il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, oggi su Rai 1: "Il problema non è l'organizzazione, sono le dosi".

Nella campagna vaccinale "all'inizio prossimo mese cominceranno ad essere coinvolte anche le farmacie" ha assicurato Bonaccini, oltre alla partenza degli hub aziendali per fine maggio: "Ci saranno hub vaccinali in tutte le province, dove le aziende vaccineranno dipendenti e loro famigliari", sottolinea il governatore, parlando anche in Assemblea legislativa durante la sessione europea.

Le somministrazioni nelle aziende erano state annunciate anche dall'assessore regionale alla sanità, Raffaele Donini: "Abbiamo scelto di non di agire nella dispersione - spiega - quindi no a centinaia di piccoli hub, ma la concentrazione in alcune decine di punti aziendali, con l'obiettivo di 500 dosi al giorno, indipendentemente dalle fasce di età. L'hub aziendale inoltre entrerà a far parte della rete vaccinale di servizio pubblico".

Donini spiega che i centri di vaccinazione aziendale che resteranno aperti fino a fine luglio "in base a un concetto di responsabilità sociale, sono rivolti alla popolazione lavorativa, ma devono anche garantire la vaccinazione delle altre categorie economiche. Il personale è indicato, reperito e finanziato dalle imprese stesse diventando parte integrante della rete dei centri vaccinali dell'Emilia-Romagna".

"Abbiamo dimostrato che avevamo ragione quando dicevamo che non mancava la nostra buona organizzazione, mancavano le dosi. Oggi cominciano ad arrivare dalle dosi e speriamo sia il segno poter uscire entro pochi mesi in questo incubo". Col vaccino, continua Bonaccini, "le cose stanno andando meglio, l'Emilia-Romagna è una delle regioni più efficaci ed efficienti, l'andamento complessivo della curva epidemiologica speriamo prosegua nelle prossime settimane per poter vedere riaperte attività da troppo tempo chiuse".