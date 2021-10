Pnrr e opere pubbliche, ci sono le bonifiche: "Progetti già cantierabili"

Diverse decine di milioni, in progetti già cantierabili. E' la somma che Nicola Dalmonte, Presidnte del canale emiliano-romagnolo, scorpora dagli 880 milioni del Pnrr per finanziare le opere di bonifica che potrebbero essere eseguite in regione. Dalmonte lo ribadisce in una intervista alla Dire.

"Il sistema delle bonifiche a livello nazionale ha una progettualità molto importante- afferma Dalmonte- ed è il primo che è partito con le risorse arrivate in questa prima fase. Abbiamo già il 'là da parte del Ministero per iniziare i lavori, perchè i Progetti sono già stati presentati e sono cantierabili subito: possono partire appena i termini del Pnrr lo permetteranno".

In poche parole, assicura, "siamo pronti a contattare le aziende appaltatrici per iniziare". Anche per questo, sottolinea il presidente del Cer, "stiamo già ragionando su quello che dovremo progettare dopo il 2026: il sistema bonifiche già lanciato". Anche in Emilia-Romagna I progetti dei vari consorzi di bonifica "sono di fatto già esecutivi- assicura Dalmonte- lo scorso 1 ottobre abbiamo inaugurato dei lavori che erano già previsti in precedenza, quindi utilizzeremo le risorse per un altro tipo di infrastruttura lungo l'asse del Cer".