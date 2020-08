Bonus 600 euro, attenzione alla mail truffa

Aumentano i sussidi legati all'emergeza sanitaria, così come i tentativi di truffa. L'ulitmo, scoperto dalla Polizia, riguarda proprio il bonus da 600 euro erogato dall'Inps.

Una mail con l'intestazione dell'Istituto di Previdenza Sociale, che mira a sottrarre dati sensibili, con la falsa motivazione che sarebbero state trovate divergenze sui pagamenti dei contributi previdenziali. L'invito della Polizia a tutti gli utenti è quindi quello di ignorare email che propongono di cliccare su un link per ottenere il pagamento del "Bonus 600 euro", o qualsiasi forma di rimborso da parte dell’Inps.

Per avere informazioni sulle prestazioni dell'Inps è sempre consigliabile consultare il portale dell'Istituto di Previdenza, che inoltre non invia, per motivi di sicurezza, mail con contenuti cliccabili.