"Bonus facciata": così i crediti d'imposta falsi finivano sulle banche estere

La Guardia fi Finanza di Ferrata ha dato esecuzione al sequestro preventivo di circa 3,3 milioni di euro di crediti d’imposta fittizi relativi al cosiddetto “bonus facciata", la detrazione fiscale delle spese effettuate per il rifacimento della facciata esterna degli stabili. Lo ha emesso il Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura, a carico di tre società, una ferrarese e due bolognesi, coinvolte in un giro di compravendita illecita dei crediti. 11 le persone denunciate, tra cui un professionista, per l’ipotesi di reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, autoriciclaggio e falsità in atti.

Le indagini delle Fiamme Gialle e lo stratagemma

I controlli partono da una segnalazione di operazioni sospette inviata dall’Ufficio di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia in merito a conti correnti aperti dalle tre società, tutte riconducibili a un soggetto ferrarese già gravato da numerosi precedenti anche di natura fiscale.

Sui conti correnti erano state accreditate ingenti somme di denaro, in parte trasferite su banche estere, anche se le società coinvolte risultavano inattive da tempo, così i finanzieri sono risaliti alla provenienza del denaro. In pratica le somme accreditate sui conti derivavano da una circolazione di crediti d’imposta connessi al “bonus facciate” generata da una società edile di Novara.

La regia della truffa, secondo le ricostruzioni delle Fiamme Gialle, è da attribuire a uno studio professionale del trevigiano che era venuto in possesso dei dati anagrafici di 37 persone inviando, a loro insaputa, le comunicazioni telematiche, false, all’Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti d’imposta connessi a lavori di rifacimento delle facciate. Veniva creato così il credito d’imposta per poi monetizzarlo attraverso la vendita agli Istituti bancari interessati, con l’opzione dello sconto in fattura. Sono stati generati a favore dell’impresa crediti di imposta fittizi per oltre 7 milioni di euro.

La società di Novara, anche per evitare il possibile blocco degli ingenti crediti, da parte del fisco o delle banche, provvedeva a cederli a imprese compiacenti con sede nelle province di Ferrara, Bologna, Padova, Mantova, Trieste, Verona e Venezia. Queste, una volta ricevuti i crediti nei propri cassetti fiscali, ne hanno monetizzato una parte, vendendoli a diverse filiali di un istituto bancario, per poi trasferire all’estero le somme incassate.

A fine aprile, i finanzieri avevano sequestrato oltre 670 milioni di euro di crediti d’imposta. Nel corso di un'intervista, il colonnello Selvaggio Sarri, comandante del II Gruppo NOM - Nucleo Operativo Metropolitano - della Guardia di Finanza di Bologna, aveva parlato a Bologna Today di rischi del bonus: "Creazione di società fittizie e lavori non ultimati o mai svolti".