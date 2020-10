Sanità, Marchetti Lega: "Dov'è il bonus per sanitari delle Cra?"

"Ancora niente bonus per gli operatori delle case di riposo". La denuncia arriva dal consigliere regionale della Lega, Daniele Marchetti, che accende i riflettori su un impegno che il Consiglio regionale aveva affidato alla Giunta a giugno, a favore del personale sanitario impiegato nell’assistenza agli ospiti delle case di riposo.

"E’ nostra intenzione tenere alta l’attenzione su questo tema" ha detto Marchetti "dal momento che il personale della case di riposo ha agito meritoriamente, alla stregua di quello ospedaliero, nel fronteggiare una drammatica pandemia". Il consigliere della Lega, a questo proposito, ricorda che l’impegno a che la Regione garantisse un contributo economico extra anche a tutti gli operatori socio-sanitari impegnati nell’assistenza degli anziani accolti presso le strutture residenziali accreditate per la cura delle persone non autosufficienti era stato il Pd con un atto perfezionato da un emendamento della Lega e poi votato dall’assemblea.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La Regione Emilia-Romagna – ricorda Marchetti – ha già stabilito di destinare 65 milioni di euro a medici, infermieri, specializzandi e operatori del servizio sanitario regionale che negli ospedali e negli ambulatori stanno fronteggiando l’emergenza. Si tratta di un bonus di circa 1.000 euro per ogni beneficiario. La Giunta, richiesta di estendere questo bonus agli operatori delle Cra, non ha ancora mosso un dito. "E’ lecito – conclude il leghista Marchetti - chiedersi cosa intende fare rispetto a questo impegno preso con tutto il consiglio regionale. Noi continueremo a vigilare affinché la promessa non diventi una beffa".