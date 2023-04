Bonus trasporti, tra code e caos arriva pure il 118. Tper: "Afflusso straordinario"

Una signora è caduta addirittura per terra spinta da chi cercava di passarle davanti tanto che è arrivata l’ambulanza per assisterla. La richiesta del bonus trasporti ha creato code e disagi davanti agli sportelli Tper, con file inesauribili e interventi delle forze dell’ordine. L’incidente che ha coinvolto l’utente è successo ieri attorno alle 17. "Quando è stata riaccesa la procedura per la distribuzione dei numeri per una gestione il più regolare possibile della coda, una signora è caduta perché sospinta da altri che cercavano di sopravanzarla. È stata prontamente coadiuvata dal personale Tper presente in loco e, a quanto risulta dopo l'arrivo dell'ambulanza a scopo precauzionale, non ha avuto conseguenze da questa caduta", racconta l'azienda di trasporti.

I numeri diffusi dall'azienda

Il bonus trasporti è utilizzabile da mercoledì scorso e la ripartenza dell'agevolazione, "sovrapposta alla fine del mese - scrive Tper in una nota- ripropone scenari purtroppo già visti. Tantissime persone si accalcano per poter consumare il bonus direttamente allo sportello. E moltissimi scelgono di rimanere in fila nonostante venga loro consegnata la contromarca del sistema eliminacode pensato proprio anche per evitare di all'utenza di essere obbligata a rimanere sul posto". Un afflusso “straordinario”, dice l’azienda regionale dei trasporti, che si è ovviamente riversato sulle biglietterie, “anche se è attiva una procedura online”, sottolinea l’azienda. Nei primi due giorni di bonus, nelle biglietterie Marconi e Autostazione, "sono stati gestiti tra i 1.500 ed i 2.000 bonus al giorno. Si tratta - informa Tper - di numeri molto superiori a quelli di una campagna abbonamenti e dunque incompatibili con il sistema biglietterie. Le procedure per consumare il bonus sono poi abbastanza lunghe e richiedono alcuni minuti di lavorazione".

Le contromisure anti coda messe in campo

Di fronte a questo impegno, l'azienda assicura di aver messo in campo "tutte le contromisure possibili". Inoltre, "è stato predisposto tempestivamente un sistema di prenotazioni online per accedere agli sportelli senza code. Inutile dire che tutti i posti disponibili e prenotabili sono stati 'bruciati' in pochi minuti", racconta la società. Ieri poi il personale di Tper, "in alcuni casi anche coadiuvato dalle forze dell'ordine", ha lavorato fin dalla primissima mattina "per cercare di dare ordine alla fila e di consentire in particolare alle persone fragili di attendere il proprio turno sedute. Anche in questo caso giova evidenziare che gli spazi fisici delle biglietterie non sono certamente dimensionati per questi carichi". In questi giorni, segnala sempre Tper, la biglietteria Marconi è rimasta aperta fino alle 23. La distribuzione delle contromarche per l'accesso allo sportello "viene sospesa quando si raggiunge il numero massimo di utenti che si immagina di poter servire. Anche di fronte a queste spiegazioni sono però molte le persone che in questi due primi giorni hanno rifiutato in ogni caso di lasciare il posto in fila", riferisce Tper.