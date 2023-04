Boom di matrimoni in città, non accadeva dal 2016

In città si registra una forte ripresa dei matrimoni, come non accadeva dal 2016. Secondo i dati dell’amministrazione comunale, lo scorso anno ne sono stati celebrati 1.015, in aumento del 26,7% rispetto al 2021, l’8,1% in più se confrontato con la media del triennio pre covid (2017-2019). Si tratta prevalentemente di riti civili: 803 nozze si sono infatti svolte in municipio, mentre le funzioni religiose sono state 212. Aumentano anche le unioni civili. Sempre nel 2022 ne sono state celebrate 53 (29 maschili e 24 femminili), 16 in più rispetto all’anno precedente.

In calo le nascite

Risultano invece in calo i dati sulle nascite. Su livelli relativamente elevati fino al dicembre del 2021, sono invece diminuite nel 2022, con 2.742 bambini nati (-7,1%). In calo i nati da coppie di nazionalità straniera (568; -12,2% rispetto all’anno 2021), che sono oltre un quinto dei nati in città (21%). Sono 323 i bimbi che hanno un genitore italiano e uno straniero (12%). Infine i bambini nati fuori dal matrimonio sono il 45,6% dei neonati (in complesso 1.250), mentre sono 1.492 i bambini nati da coppie coniugate (54,4% del totale).

La popolazione residente

Complessivamente al 31 dicembre 2022, Bologna registra 392.800 residenti, un dato sostanzialmente stabile rispetto al 2021 (un centinaio i residenti in più), ma l’Istat stima che al di là dei residenti, escludendo i turisti e coloro che viaggiano per affari o motivi di cura, le persone che gravitano quotidianamente sul territorio cittadino superino i 507.000. L’età media è di 46,9 anni. Il 64,2% dei residenti è in età attiva (tra i 15 e i 64 anni), il 24,5% sono ultra-sessantacinquenni mentre l’11,4% sono minori fino a 14 anni.

Navile il quartiere più popoloso

Il quartiere più popoloso è il Navile con 69.427 residenti seguito dal Porto-Saragozza con 69.315. La percentuale maggiore di giovani fino ai 14 anni è a Borgo Panigale-Reno dove rappresentano il 12,2% della popolazione. La maggior percentuale di ultra sessantacinquenni abita invece a Savena dove raggiungono il 28% dei residenti.