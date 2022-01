Bordon: "Numero di malati mai visto, per i bambini vaccini in Piazza Maggiore"|VIDEO

Oltre 30mila persone hanno la malattia in corso. Dal 12 gennaio il camper vaccinale in Piazza

Il direttore generale dell'Ausl sottolinea che "l'andamento della pandemia è ancora in crescita, con un RT a 1,60, con un numero positivo di persone mai visto, oltre 30mila hanno la malattia in corso".

Da domani, 13 gennaio "per i bambini dai 5 ai 12 anni partiamo anche con un camper in Piazza Maggiore in libero accesso perchè voglia vaccinare tutti".