Borghese con 4 ristoranti sui colli a Bologna: l'osteria vincitrice è Ca' Lunati

Nuova tappa di 4 ristoranti a Bologna, questa volta alla ricerca del migliore locale sui colli bolognesi. E a spuntarla questa volta è stato l'agriturismo Ca' Lunati, creatura dell'omonima famiglia sulle colline di Castello di Serravalle, in Valsamoggia. In gara per lo show itinerante di Alessandro Borghese anche Ca' Shin al Parco Cavaioni, il ristorante Tramvia a Casalecchio e la nota antica Hostaria di Rocca di Badolo. La sfida è andata in onda ieri sera su Sky.

Una delle regole per aver ulteriore punteggio è il cosiddetto piatto 'special' che in questo caso era il tortellone. Margherita, nipote di Marisa Crati che insieme alla figlia Cecilia e a tutta la famiglia Lunati si è aggiudicata il punteggio più alto al termine dei quattro assaggi, con un mix di tradizione e innovazione che hanno viste rivisitati i piatti tipici della cucina bolognese. Ottimi piazzamenti e distacchi minimi per gli altri ristoranti, con La Rocca di Badolo che colleziona 91 punti, Tramvia 90 e Ca' Shin 86.