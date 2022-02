Borgo Panigale: dodicenni aggrediti, minacciati e rapinati con un coltello

Ennesimo episodio di microcriminalità che vede minori come protagonisti e vittime. Secondo quanto hanno riportato due donne, madri di figli dodicenni, un grave episodio di rapina ha visto come vittime proprio i giovanissimi ragazzi.

L'episodio è andato in scena alle 17 di ieri pomeriggio, secondo quanto riportato dalle donne all'emittente Etv. I due dodicenni, che stavano andando verso la vicina piscina Cavina di via Biancolelli. Arrivati in prossimità dello stradello pedonale che si collega con via Martin Luther King, i due sono stati minacciati con un coltello e derubati dei telefoni cellulari. Gli autori del gesto, secondo quanto riferito, sarebbero due ragazzi poco più grandi delle vittime. Sui fatti indagano e forze dell’ordine.